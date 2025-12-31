La classifica di Serie A al termine del 2025: Milan secondo a un punto dalla vetta
Questa la classifica di Serie A al termine della diciassettesima giornata e alla conclusione dell'anno solare 2025: le prossime gare del campionato saranno già nel 2026. Milan, con una partita da recuperare, secondo in classifica ad una sola lunghezza dalla vetta. Anche Inter, Napoli, Bologna, Como, Parma e Verona devono recuperare una gara.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 36*
Milan 35*
Napoli 34*
Roma 33
Juventus 32
Como 27*
Bologna 26*
Lazio 24
Sassuolo 22
Atalanta 22
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Cagliari 18
Parma 17*
Lecce 16*
Genoa 14
Verona 12*
Pisa 11
Fiorentina 9
*una partita in meno
