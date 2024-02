La classifica di Serie A dopo 24 giornate: Inter in fuga, Milan a -1 dalla Juve

Anche la ventiquattresima giornata è ormai andata agli archivi e la notizia più importante è arrivata senza dubbio dopo il Monday Night, con la sconfitta della Juventus contro l'Udinese all'Allianz Stadium per 0-1. L'Inter, che sabato aveva battuto la Roma all'Olimpico, è ufficialmente in fuga, visto che si trova a +7 sui bianconeri di Massimiliano Allegri con una partita in meno, quella contro l'Atalanta a San Siro che verrà recuperata il prossimo 28 febbraio. Potenzialmente sono quindi 10 i punti di vantaggio sulla seconda, con la Juve che adesso deve guardarsi le spalle, visto che il Milan, che domenica ha battuto il Napoli al Meazza, si trova adesso a -1.

Quarta da sola l'Atalanta, che delle squadre in lotta per la Champions sembra essere quella più in forma, con Bologna, Roma, Fiorentina e Lazio che continuano comunque a essere in corsa. Nono il Napoli, che adesso ha bisogno del miglior Osimhen, di ritorno dalla Coppa d'Africa, per risollevarsi e ricominciare a correre.

Nelle retrovie sorridono Udinese ed Empoli, entrambe vittoriose, ma non c'è tempo per respirare, visto che Cagliari, Hellas Verona e Sassuolo continuano a essere agganciati al treno. Ultimo posto, staccato dalle altre, per la Salernitana, che dopo il cambio in panchina (fuori Inzaghi e dentro Liverani) cercherà la svolta a partire dallo scontro diretto di sabato contro i friulani.

La classifica aggiornata

Inter 60 punti (23 partite giocate)

Juventus 53 (24)

Milan 52 (24)

Atalanta 42 (23)

Bologna 39 (23)

Roma 38 (24)

Fiorentina 37 (23)

Lazio 37 (23)

Napoli 35 (23)

Torino 33 (23)

Monza 30 (24)

Genoa 29 (24)

Lecce 24 (24)

Frosinone 23 (24)

Udinese 22 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Hellas Verona 19 (24)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (24)