La classifica di Serie A dopo 25 giornate: niente sorpasso del Milan, anzi...

vedi letture

Vittoria per 4-2 del Monza nell'ultima partita in programma per la 25^ giornata di Serie A. Il ritorno al successo lancia la squadra brianzola a +3 sul Genoa, con davanti adesso più vicine le squadre che concorrono per dei piazzamenti europei. Per il Diavolo invece mancata l'occasione di superare la Juventus al secondo posto: la squadra di Pioli rimane sempre al terzo posto in classifica e a -11 dalla capolista Inter, che ha anche una partita in più.

La classifica aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (25)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 41 (25)

Fiorentina 38 (25)

Lazio 37 (24)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (24)

Monza 33 (25)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)