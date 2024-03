La classifica di Serie A dopo 29 giornate: delle prime tre vince solo il Milan

Un pareggio che accontenta più l'Inter rispetto al Napoli. Finisce 1-1 il posticipo della 29esima giornata di Serie A disputato a San Siro: l'ex Juan Jesus risponde a Darmian e consegna ai campani un punto utile per muovere la classifica ma non per avvicinare la zona Champions: il Bologna, quarto, è distante ora nove lunghezze, mentre il quinto posto è a - 6.

Resta saldamente in vetta invece l'Inter, che mantiene 14 punti di vantaggio sul Milan e ben 17 sulla Juventus. A nove giornate dalla fine, il 20esimo Scudetto è sempre più a un passo.

La classifica aggiornata



Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47*

Napoli 45

Fiorentina 43*

Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

*Una partita in meno