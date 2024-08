La classifica di Serie A dopo gli anticipi del sabato: Inter in vetta, Milan indietro

Dopo il 2-2 di Marassi alla prima giornata, sia Inter che Genoa superano il rispettivo avversario nella seconda giornata di campionato. I nerazzurri regolano 2-0 il Lecce a San Siro, i rossoblù corsari in quel di Monza.

Salgono così a quattro le squadre in vetta alla classifica, tutte a quattro punti. Virtuale fanalino di coda proprio il Lecce, che oltre agli zero punti in graduatoria ha anche una giornata in più rispetto a Venezia, Como e Napoli. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica di Serie A.

Parma 4*

Udinese 4*

Inter 4*

Genoa 4*

Atalanta 3

Juventus 3

Hellas Verona 3

Lazio 3*

Torino 1

Bologna 1

Fiorentina 1

Cagliari 1

Empoli 1

Monza 1*

Roma 1

Milan 1*

Venezia 0

Como 0

Napoli 0

Lecce 0*

*una partita in più

Il programma della seconda giornata di Serie A

Sabato 24 agosto

Parma-Milan 2-1

Udinese-Lazio 2-1

Inter-Lecce 2-0

Monza-Genoa 0-1

Domenica 25 agosto

Fiorentina-Venezia

Torino-Atalanta

Napoli-Bologna

Roma-Empoli

Lunedì 26 agosto

Cagliari-Como

Hellas Verona-Juventus