La classifica di Serie A dopo il sabato: il Milan lascia scappare Inter e Juve

L'Inter non sbaglia. I nerazzurri a San Siro fanno un sol boccone dell'Udinese e si riprendono il primo posto in campionato in solitaria, rispedendo la Juventus al secondo posto a -2. Notte fonda, invece, per l'Udinese che resta a 12 punti a un passo dalla zona retrocessione.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 38*

Juventus 36*

Milan 29*

Roma 24

Napoli 24*

Fiorentina 23

Atalanta 23*

Bologna 22

Lazio 21*

Torino 19

Monza 18

Frosinone 18

Lecce 16

Genoa 15

Sassuolo 15

Udinese 12*

Empoli 11

Verona 11*

Cagliari 10

Salernitana 8

* una partita in più