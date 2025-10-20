La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan primo davanti di un punto a tre squadre, Fiorentina ultima
Il Milan batte la Fiorentina in rimonta grazie alla doppietta di Rafael Leao: il portoghese ha prima pareggiato con un destro secco da fuori e poi ha trasformato il rigore guadagnato da Gimenez a pochi minuti dalla fine. Vittoria meritata contro una Fiorentina attendista e impaurita, tre punti che valgono al Milan la testa della classifica di Serie A. I rossoneri non erano in testa alla classifica da soli dall'ottava giornata della stagione 2022/2023, sempre nel mese di ottobre.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 9*
Cagliari 8
Udinese 8*
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
*una partita in meno
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
