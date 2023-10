La classifica di Serie A in attesa dei match di stasera: la Juve perde punti da Milan e Inter

vedi letture

In attesa dei posticipi del lunedì, inizia a delinearsi la classifica della Serie A dopo la settima giornata: la Juventus fallisce il sorpasso sul Napoli non andando oltre lo 0-0 contro l'Atalanta, la Roma ritrova la vittoria e si porta a -6 dal quarto posto. In coda brutta sconfitta per l'Empoli. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 18

Inter 18

Napoli 14

Juventus 14

Atalanta 13

Fiorentina 11*

Lecce 11

Bologna 10

Frosinone 9

Sassuolo 9*

Roma 8

Torino 8*

Genoa 8

Lazio 7

Verona 7*

Monza 6*

Udinese 4

Salernitana 3

Empoli 3

Cagliari 2*

* = Una partita in meno