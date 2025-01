La classifica di Serie A prima del lunch match tra Milan e Parma

All'ora di pranzo il Milan affronterà il Parma di Fabio Pecchia, alla ricerca di punti per una salvezza che ad oggi sarebbe in bilico, visto che la zona calda della classifica dista appena un punto. Dall'altro lato, gli stessi punti servono anche alla formazione di Sergio Conceiçao, che con il pareggio del Bologna e la sconfitta della Juventus potrebbe guadagnare punti e posizioni in ottica quarto posto. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata prima del lunch match di San Siro:

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (22)

Bologna 34 (21)

Fiorentina 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Empoli 21 (22)

Cagliari 21 (22)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)