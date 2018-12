La crisi nera del Milan: in otto giorni ha perso il 4° posto in campionato ed è uscito dall'Europa League

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina alcuni numeri della crisi nera del Milan: la squadra di Gattuso nin vince infatti da quattro partite tra Serie A ed Europa League, e in campionato non segna da tre gare di fila. Negli ultimi otto giorni, i rossoneri hanno inoltre perso il quarto posto in classifica in Serie A e sono stati eliminati dall'Europa League.