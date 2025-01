La dedica di Maldini a Theo per il record: "Mio degno erede, ti voglio bene!"

Theo Hernandez con il gol in casa del Como ha superato il record di Paolo Maldini come difensore con più gol in Serie A con la maglia del Milan. Il francese è arrivato a quota 30 reti. L'ex capitano rossonero aveva già ringraziato Theo nel post celebrativo ma non si è fermato qui. Oggi il numero 19 rossonero, portato da Maldini al Milan, ha pubblicato la foto della maglia del 125° anniversario con il numero 3 e con una speciale dedica proprio di Maldini.

La dedica di Maldini: "A Theo, mio degno erede. Ti voglio bene!!"