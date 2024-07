La Fenway Sports Group, proprietaria del Liverpool con in quota RedBird, negozia l'acquisto del Bordeaux

I proprietari del Liverpool negoziano l'acquisto del Bordeaux: anche l'FSG, la società che attualmente possiede i Reds e che vede coinvolto anche RedBird tra i suoi investitori, vuole rilevare il club francese per espandersi nel mercato europeo del calcio. E' lo stesso club transalpino a rivelarlo in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, nel quale si parla di un progetto di vendita della quota di maggioranza al Fenway Sports Group, presentato alla Direzione nazionale del controllo di gestione, che vigila sulle finanze dei club francesi. Nello stesso comunicato si evince che il Bordeaux è stato retrocesso in terza serie francese.

Ecco il testo del comunicato: "L'FC Girondins de Bordeaux continua le trattative con il Fenway Sports Group in vista del comitato di appello DNCG. Durante l'udienza del 27 giugno, la DNCG ha emesso una sospensione del procedimento nei confronti dell'FC Girondins de Bordeaux al fine di fornire tutte le garanzie necessarie per il finanziamento della stagione 2024-2025. Per il momento, lo stato di avanzamento della pratica ha portato il DNCG a pronunciare la retrocessione del club al Championnat National 1 (la terza serie francese, n.d.r.). Il club presenta ricorso contro questa decisione ed ora ha il tempo necessario per finalizzare una delle opzioni che garantiranno il finanziamento per la prossima stagione. Pertanto, il progetto di vendita di una quota di maggioranza del capitale a Fenway Sports Group è stato presentato questa mattina al DNCG alla presenza dei suoi rappresentanti e stiamo lavorando fianco a fianco con loro, nell'ambito del proseguimento delle trattative e delle dovute diligenza".