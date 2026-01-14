La Figc lancia 'Speak Out!', una webserie sul valore sociale del calcio

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - La Federazione italiana gioco calcio lancia 'Speak Out! Il calcio racconta', una nuova webserie che, sottolinea la stessa Figc, "mostra, da differenti angolazioni, la straordinarie capacità di penetrazione nella società civile dello sport più seguito e praticato in Italia. Il calcio non è solo un gioco ma cultura popolare, strumento di aggregazione e sviluppo. Un linguaggio universale capace di unire diverse generazioni". La federazione ha così ideato e realizzato una serie di dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire da oggi), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell'epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale. "Grazie alla sua enorme visibilità, alla passione che suscita e alla sua facilità di comunicazione - dichiara il presidente federale - Gabriele Gravina - il calcio rappresenta un veicolo privilegiato per la diffusione di messaggi positivi, educativi e sociali.

Siamo un potente agente di sviluppo culturale e ci offriamo anche come strumento per veicolare e promuovere progetti che non nascono sui campi di calcio ma che, entrando in contatto con il nostro mondo, contribuiscono alla costruzione di una società più consapevole, solidale e partecipativa". Ecco l'elenco delle puntate di 'Speak Out! Il calcio racconta': Episodio 1: Futuro in Campo - Luca Zingaretti e Eugenia Carfora; Episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete - Massimo Ambrosini e Alice Degradi; Episodio 3: Roba da matti - Santo Rullo e Volfango De Biasi; Episodio 4: Bullo, ti scrivo - Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato; Episodio 5: Una squadra, un quartiere - Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni; Episodio 6: Yes, we can - Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi; Episodio 7: Oltre le barriere - Gianluca Guida e Romolo Cimini; Episodio 8: La storia siamo noi - Matteo Marani e Silvia Marrara; Episodio 9: Rinascite - Roberta Beolchi e Andrea Carnevale; Episodio 10: Oltre il silenzio - Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti. (ANSA).