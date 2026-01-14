Verso Como-Milan, i precedenti sorridono ai rossoneri: la statistica

vedi letture

Dopo il pareggio di Firenze, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani sera a Como contro i ragazzi di Fabregas, match valido per il recupero della 16^ giornata. In contemporanea ci sarà anche Verona-Bologna. Il Milan dovrà assolutamente tornare a vincere dopo gli ultimi due amari pareggi contro Genoa e Fiorentina. Di seguito statistiche e curiosità verso la sfida contro i comaschi.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide contro il Como in Serie A (8V, 5N), con uno score di 22-6. L'ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza con gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno).

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Como in Serie A e non ha mai ottenuto cinque successi di fila contro i lariani nel massimo campionato (quattro anche tra il 1951 e il 1952).

Le parole di Alexis Saelemaekers verso la sfida contro il Como

"Il Milan è stata la mia prima casa da quando sono andato via da quella vero in Belgio. La gente mi ha fatto sentire bene quando sono arrivato, come se fossi della loro famiglia: per me, essendo anche stato fuori a Bologna o Roma, è rimasto sempre un posto speciale e non vedevo l'ora di tornare qua. Sono molto contento. Ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana. Abbiamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi che sono arrivati stanno aggiugnendo qualcosa alla squadra. Non c'era un momento migliore per tornare qua a casa. Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime ma penso che noi abbiamo questo spirito di famiglia che può essere qualcosa in più nella corsa verso il titolo. Noi lavoriamo duro ogni settimana e vedremo dove arriveremo alla fine".