Fabio Paratici nuovo ds della Fiorentina a partire dal 4 febbraio
(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal prossimo 4 febbraio. A renderlo noto lo stesso club viola attraverso una nota ufficiale. Da quella data l'ex dirigente della Juventus e attualmente del Tottenham, con cui sta definendo la rescissione dell'accordo in scadenza nel 2028, assumerà il nuovo incarico: pronto per lui un contratto fino al 2030. (ANSA).
MN - Pauluzzi (L'Équipe): "Maignan potrebbe essere considerato come il portiere più forte della storia del Milan, ma questo dovrà essere accompagnato da trofei"
L'importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odinodi Carlo Pellegatti
Modric ha inviato un messaggio di vicinanza e sostegno ad un giovane tifoso rossonero, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana
Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l'Odissea di un calcio che ha perso la bussola
ESCLUSIVA MN - Pauluzzi (L'Équipe): "Maignan pilastro del Milan, importante il ruolo di Allegri. E sulle voci Juve e PSG..."
Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Firenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
