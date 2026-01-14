Fabio Paratici nuovo ds della Fiorentina a partire dal 4 febbraio

Enrico Ferrazzi
(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal prossimo 4 febbraio. A renderlo noto lo stesso club viola attraverso una nota ufficiale. Da quella data l'ex dirigente della Juventus e attualmente del Tottenham, con cui sta definendo la rescissione dell'accordo in scadenza nel 2028, assumerà il nuovo incarico: pronto per lui un contratto fino al 2030. (ANSA).