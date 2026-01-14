Rinascita Nkunku, al Milan ha già fatto meglio del suo ultimo anno al Chelsea: il dato
Dopo il pareggio di Firenze, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani sera a Como contro i ragazzi di Fabregas, match valido per il recupero della 16^ giornata. In contemporanea ci sarà anche Verona-Bologna. Il Milan dovrà assolutamente tornare a vincere dopo gli ultimi due amari pareggi contro Genoa e Fiorentina.
NKUNKU E' GIA' DA RECORD
Infatti, Christopher Nkunku ha partecipato a quattro reti (tre gol, un assist) nelle ultime tre partite di Serie A, dopo aver fornito solo un assist nelle precedenti 10 presenze. In 13 partite in massima serie Nkunku ha già eguagliato la sua intera produzione di gol ed assist (3G + 2A) della passata stagione di Premier League con il Chelsea in 27 incontri.
È stata pubblicata la squadra arbitrale che guiderà il recupero della 19esima giornata tra Como e Milan che si giocherà giovedì alle 20:45 allo stadio Sinigaglia. Questi i nomi scelti:
COMO - MILAN AGIOVEDI 14/1 h. 20:45
ARBITRO: GUIDA
ASS: LO CICERO - YOSHIKAWA
IV: PAIRETTO
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO
