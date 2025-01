La filosofia di Conceiçao: pareggiare è perdere due punti. Se si può rischiare si rischia

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "La squadra non è preparata per il 4-4-2: praticamente facciamo 4-2-4 e rischiamo. Poi quando c'è da vincere io rischio perché per me pareggiare è perdere due punti": lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao parlando del modulo della squadra rossonera e del lavoro che sta facendo al Milan. "Quando rischiamo qualcosa, ci scopriamo dietro, ma l'equilibrio è molto importante. Col tempo sicuramente sì, il 4-4-2 mi piace. Ho giocato per anni così, è molto equilibrato. Ma le caratteristiche dei giocatori devono essere quelle che penso io, altrimenti non sarei neanche intelligente a farlo", spiega. (ANSA).