La Fiorentina perde anche a Parma e sprofonda: decide Sorensen

La vittoria sull'Udinese era un fuoco di paglia: la Fiorentina, in trasferta a Parma, perde per 1-0 ed è sempre più ultima in classifica.

LA PARTITA

Il primo squillo arriva dopo sette minuti: Ondrejka riceve sulla sinistra e dopo aver puntato Dodo ed essere entrato in area, calcia con il destro ma la palla finisce abbondantemente a lato. Al 13’ altro brivido per la Fiorentina, con Sorensen che è il più rapido di tutti ad intercettare una seconda palla e a calciare di prima intenzione dal limite dell’area. Il pallone finisce di poco al lato alla destra di De Gea. L’azione più pericolosa della partita è sempre di parte crociata: al 32’ Pellegrino calcia di prima intenzione un cross di Benedyczak trovando la respinta della retroguardia gigliata, sulla ribattuta Ondrejka calcia di prima intenzione da ottima posizione ma strozza troppo e la palla finisce a lato, sprecando una splendida chance di vantaggio. La Fiorentina si sblocca a dieci minuti dalla fine: prima bel triangolo tra Kean e Gudmundsson, con l’islandese chiuso al momento del tiro, pochi secondi dopo lo stesso Kean controlla bene di petto in area un pallone alto e prova una girata trovando anche in questo caso la respinta degli avversari. L’ultima azione pericolosa è ancora del Parma: contropiede di Ondrejka che punta Comuzzo, entra in area e calcia di destro trovando la provvidenziale deviazione del centrale classe 2005.

Nella ripresa si sblocca subito il match con il primo gol in Serie A del danese Oliver Sorensen, bravo ad anticipare di testa Dodo e Fortini avventandosi su un cross di Britschgi precedentemente svirgolato da Pellegrini. Il gol sveglia la Fiorentina, che prova a trovare il pareggio in più occasioni andandoci vicina con un tiro di prima intenzione di Comuzzo che viene parato a mano aperta da un super intervento di Corvi. Al 69’ altra chance di pareggio per gli ospiti: Piccoli fa una sponda per Kean che parte in contropiede, il numero 20 viola entra in area ma anziché premiare la sovrapposizione al centro dell’ex Cagliari calcia malissimo. Il Parma torna a farsi vedere dalle parti di De Gea al 74’ con Pellegrini che recupera un pallone perso in modo scellerato da Fagioli ma è poco preciso in fase di conclusione. La Fiorentina avrebbe l’occasione di pareggiare al 82’ ma Piccoli non riesce a deviare in porta da pochi pass il cross di Gudmundsson, sbagliando una rete da 0,88 di expected goal.