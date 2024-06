La Fiorentina vince 3-2 in casa dell'Atalanta grazie alla doppietta di Belotti

Si è ufficialmente chiusa la stagione di Serie A con la partita di questo pomeriggio del Gewiss Stadium fra l'Atalanta campione d'Europa e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I Viola, dopo la delusione della finale di Conference League persa, sono riusciti a vincere una partita tutt'altro che semplice grazie alla doppietta del Gallo Andrea Belotti. Tutto è successo nell'arco dei primi 45', dove sono stati segnati sei gol, 5 dei quali buoni per l'appunto. Il risultato finale recita infatti 3 a 2 a favore della Fiorentina, che dopo essere andata in vantaggio al 6' con il gol di Belotti si è fatta recuperare da Lookma (12'), salvo poi tornare avanti con Nico Gonzalez (19') e farsi nuovamente pareggiare questa volta da Scalvini (39'). Al 44' ci sarebbe il 2-3 di Ranieri, ma il difensore parte in fuorigioco per colpire di testa il cross di Gonzalez. Qualche istante di interruzione nel finale del primo tempo, quindi su sviluppi di angolo Belotti trova la doppietta e il 2-3.

Nel secondo tempo le squadre cercano di farsi del male ma il risultato rimane invariato. Da notificare l'infortunio al ginocchio di Giorgio Scalvini, che preoccupa e non poco il CT Luciano Spalletti in vista di EURO2024.