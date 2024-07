La Francia stacca il pass per i quarti: Maignan e Theo sempre in campo

Non senza fatica, la Francia batte 1-0 il Belgio e stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2024.

Primo tempo a giri bassi: è la Francia a provare a fare maggiormente la partita, ma ai ragazzi di Deschamps manca velocità in impostazione e capita non di rado che venga esposto il fianco alle ripartenze dei belgi, non sfruttate. Col trascorrere dei minuti però cresce la prestazione della Francia e con essa anche la pericolosità sotto porta dei Galletti. Il più minaccioso del primo tempo è Marcus Thuram, che di testa sfiora l'incrocio dei pali difeso da Casteels. Ci prova poi due volte Tchouameni: la prima da lontanissimo, la seconda da dentro l'area. In entrambe le occasioni troppa potenza, il Belgio ringrazia e rientra negli spogliatoi sullo 0-0 al termine del primo tempo a Dusseldorf.

Al rientro in campo ancora pimpante la Francia, con Mbappe che prova ad accendersi in solitaria. La selezione di Deschamps però continua nella sua prestazione fatta di poca precisione tecnica, specie nelle conclusioni. Scavallata la metà della ripresa prova a iscriversi al match anche Lukaku, innescato da De Bruyne, ma sbatte sui guantoni di Maignan. Ed è poi lo stesso centrocampista del City a costringere il portiere del Milan e della Francia a superarsi per chiudergli la porta. Quando ci sono gli elementi per pensare a un finale con i Diavoli Rossi all'assalto, ecco la beffa firmata Kolo Muani in collaborazione con Vertonghen, che devia fatalmente il destro sporco e lo rende imparabile (sarà autogol). Lo svantaggio subito all'85' è un colpo troppo duro da attutire per il Belgio, che cede il passo ed esce agli ottavi. Festa Francia, ai quarti sfiderà la vincente tra Portogallo e Slovenia stasera.