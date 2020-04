L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Bennacer: "Ismael unica certezza in un centrocampo da rimettere in piedi". Tra giocatori in scadenza di contratto, scontenti e fine prestiti, in estate si va verso ad una nuova rivoluzione del centrocampo milanista dove l'unica certezza è rappresentata dal regista algerino.