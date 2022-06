La grandezza riconosce la grandezza. I complimenti di Baresi a Nadal

MilanNews.it

La leggenda rossonera Franco Baresi, ha voluto omaggiare un'altra leggenda dello sport come Rafael Nadal. Il tennista spagnolo ha riscritto per l'ennesima volta la storia trionfando per la 14esima volta al Roland Garros, uno dei quattro maggiori tornei del circuito internazionle. Baresi ha scritto un post su Instagram scrivendo: "14mo Roland Garros - 22mo Slam! Immortale, per sempre leggenda".