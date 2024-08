La griglia scudetto 24/25 per Di Marzio: "Inter in testa. Napoli, Juve e Atalanta si sono avvicinate. Milan punto interrogativo"

Nella lunga intervista rilasciata a ilgiornale.it, Gianluca Di Marzio ha dato la sua personale griglia di partenza per la prossima Serie A. Questa la sua analisi.

Ci dici la tua griglia scudetto?

"Secondo me Inter in testa a tutte, il Napoli non può non essere in lotta scudetto senza coppe e con Conte anche se la rosa va sistemata. Dico che c'è anche la Juventus, poi a sorpresa, che più non è, l'Atalanta che può lottare per lo scudetto. Zitta zitta anche la Roma se sistema anche la difesa c'è per lottare. Penso però che con Taremi e Zielinski, l'Inter abbia inserito due pezzi da novanta che fanno la differenza. Sul Milan mi prendo del tempo perché voglio capire come finirà il mercato, però secondo me ha bisogno di centrocampista forte e di un attaccante forte, lascio dunque un punto interrogativo. Napoli, Juventus e Atalanta invece si sono avvicinate molto all'Inter".