La Juventus si rialza dopo la Coppa Italia: 2-0 al Verona e quarto posto blindato

Fondamentale successo per la Juventus nel posticipo della 27^ giornata contro l'Hellas Verona. I bianconeri festeggiano un 2-0 che è una risposta importante al tracollo di Coppa Italia e un messaggio nemmeno troppo velato alle tre davanti: adesso i bianconeri sono a -6 dalla vetta, dando un senso al proprio finale di stagione. Di Khephren Thuram e Teun Koopmeiners le reti che decidono l'incontro.

Il primo tempo si chiude col brivido per la Juventus. Ma andiamo con ordine. L'Hellas parte forte e con Suslov e Livramento trova subito due conclusioni da fuori. I bianconeri prendono coraggio piano piano e si fanno vedere con Gatti, Thuram e soprattutto McKennie: lo statunitense segna, ma l'arbitro Marchetti annulla per precedente carica di Kelly su Montipò. Nel finale come detto il brivido per la Juventus: Susloc arma il sinistro e lascia partire una parabola straordinaria che fredda Di Gregorio, ma l'arbitro annulla per precedente fuorigioco scovato dal VAR. E la Juventus rientra negli spogliatoi fra i fischi dello Stadium.

La ripresa si apre con una Juventus vogliosa di fare risultato e forse la troppa foga porta gli uomini di Thiago Motta a compiere errori decisivi in fase di ultimo passaggio e di conclusione. Ci prova Yildiz, ci riprova McKennie, ma alla fine a sbloccare il risultato è ancora una volta Khephren Thuram su assist di Cambiaso. L'allenatore juventino inizia a fare i cambi, mandano dentro anche Teun Koopmeiners: ad una manciata di minuti dalla fine è proprio l'olandese a chiudere i giochi, con un gol da dentro l'area di rigore che definisce il risultato e manda una risposta ai tanti fischi piovuti nel momento del suo ingresso in campo.