La Lazio è la più vecchia d'Europa come età media. Milan baby, Juve senza U21

Interessante studio sull'età media delle squadre più giovani dei grandi campionati dell'osservatorio del CIES. La media età dei giocatori in campo del Monaco è la più bassa: 24.31 in 7 partite anche se la percentuale di minutaggio degli Under 21 è del 14.2%, più bassa rispetto a quella del Bayer Leverkusen. Secondo come media età (24.64), ha una percentuale di U21 del 23.5% in campo in 5 gare giocate.

La prima delle italiane è lo Spezia: la formazione di Thiago Motta è giovanissima, 24.80 di età media, al quinto posto nelle grandi leghe europee. Settimo in assoluto è l'Empoli mentre tra le big è dodicesimo il Milan con 25.13 anche se ha solo lo 0.4% per gli Under 21.

Altre note: la Lazio è la più vecchia in assoluto con 30.3 anni di età media della formazione di Maurizio Sarri. La Juventus è tra le 89 squadre (su 1041 analizzate dal CIES) a non aver mai schierato un Under 21. Tra queste anche Atletico Madrid e West Ham United.