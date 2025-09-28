La maglia di Modric è la più venduta superando Leao che era il leader post Tonali

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it rivelando i dati di vendita delle maglie del Milan: "Le maglie griffate Modric volano. Luka è il più venduto in assoluto considerando tutte e tre le versioni, superando Leao che era il leader post Tonali. Ma il vero boom l'ha fatto il terzo kit, quello giallo. Una divisa evocativa, insomma, di cui Modric è l'emblema (sul primo gradino del podio per vendite seguito da Leao e Pulisic) ma anche un giallo carico che piace a prescindere. Considerato lo stesso periodo dal lancio rispetto allo scorso anno, il third kit giallo sta vendendo meglio, con un incremento in termini di quantità del 44%. Con un picco di vendite del 98% nei giorni successivi a Milan-Bologna rispetto ai giorni precedenti, e del 32% nei giorni successivi a Udinese-Milan (è ovvio, i risultati sul campo sono cruciali).

In particolare, la terza divisa è particolarmente apprezzata dai tifosi più vicini al club e non soltanto dagli "occasionali". Il rapporto vendite tra Italia ed estero è 42-58%, quindi una conferma dell'attrattività del Diavolo oltre confine. E' facile pensare che anche Modric sia affezionato alla maglia gialla: è con quella che è arrivato il suo primo gol in rossonero".