La Manna: "Il Milan è un cantiere aperto dove gli operai - i calciatori - non riescono a collocarsi nel gruppo di lavoro"

“Scudetto? Vedo il Napoli avanti; il fattore coppe può influire sull’andamento dell’Inter. Conte è un allenatore che fa dare il massimo alla sua squadra, questo Napoli può vincere”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Gabriele La Manna.

Come vede il calciomercato di gennaio?

“Vedo più un mercato di riparazione per le squadre che hanno capito che giocando frequentemente gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. Penso alla Fiorentina che è una candidata per andare in Champions: se riuscisse a prendere un rinforzo per reparto potrebbe alzare l’asticella”.

Il Milan non ha ancora trovato la quadra.

“È un cantiere aperto dove gli operai - i calciatori - non riescono a collocarsi nel gruppo di lavoro. Ma Fonseca è un allenatore di polso. Ciò però può fare bene alla crescita del Milan”.