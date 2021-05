La norma anti-Superlega non preoccupa la Juve: esclusione in caso di "partecipazione"

La norma anti Superlega varata della FIGC “aiuta” la Juventus. È questa la lettura di Tuttosport, che evidenzia come la novità prevista nelle NOIF dopo l’ultimo Consiglio Federale preveda l’esclusione dal campionato per quelle società che “partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”. Non l’affiliazione a un’associazione di club, quale al momento è a tutti gli effetti il progetto SuperLeague. Si tratta chiaramente di una questione interpretativa, ma in questo modo la Juve non correrebbe rischi di esclusione in vista del prossimo campionato, dato che al momento non partecipa all’ipotetico campionato Superlega, ma è soltanto azionista della società che lo dovrebbe organizzare in un futuro ancora non ben delineato.