La pagella di Tonali: inspiegabilmente riserva di Jorginho, ma entra e l'impatto è buono

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buon impatto per Tonali nel match perso dalla Nazionale Italiana contro l'Inghilterra. Il centrocampista rossonero, entrato al 70esimo al posto di uno spento Jorginho - inspiegabile, tecnicamente e fisicamente, che l'8 del Milan faccia da riserva all'ormai in riserva mediano dell'Arsenal - ha preso in mano la squadra dal punto di vista caratteriale, lottando su tutti palloni e dando sostanza. Bello l'assist per Politano nel finale non sfruttato, da migliorare nel battere i corner. Voto: 6.