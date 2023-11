La probabile formazione del Milan per la sfida con il Frosinone

Le scelte che toccherà fare a Pioli per la sfida con il Frosinone sono più che mai obbligate: in difesa toccherà al classe 2005 Jan-Carlo Simic fare coppia con Tomori. Non può che essere altrimenti, visto che sono i due unici centrali a disposizione in rosa. A centrocampo ancora qualche dubbio, ma si dovrebbe andare con il trio Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno o meno novità. In attacco, come in difesa, impossibile scegliere: a destra c'è Chukwueze, al centro ancora Jovic visto la squalifica di Giroud, e a sinistra Pulisic.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 82 Simic 23 Tomori 19 Theo

8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 80 Musah

21 Chukweuze 15 Jovic 11 Pulisic