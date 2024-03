La religione, il duro lavoro e la costanza per il proprio obiettivo. Adli: "Siamo un gruppo forte, voglio continuare a giocare così"

"Circostanza essere qui? Non ho creato nulla io, ho solo lavorato, sudato e lottato per conquistarm la fiducia del mister e dello staff, che mi hanno aiutato tanto in questo anno e mezzo. Io credo solo nel lavoro quotidiano, in Dio e nella mia famiglia, mi è sempre stata accanto in ogni momento così come i miei compagni di squadra. Come ho detto prima so che devo ancora fare molto, ma sono contento di aver lottato e mai mollato in tanti momenti complicati, ho cambiato ruolo per migliorare e giocarmi un posto in questo club, sono felice ma devo e dobbiamo ancora giocare molte partite. Ci aspetteranno sfide difficili ma siamo pronti, siamo un gruppo forte".

Ha parlato così, nella conferenza stampa di Milanello di vigilia di Milan-Slavia Praga in programma domani alle 21.00 a San Siro, il centrocampista rossonero Yacine Adli. Parole ricche di orgoglio e passione per il duro lavoro finora svolto sin qui dall'ex Bordeaux, che ora ha voglia di continuare a giocare e aiutare la squadra in questo importante finale di stagione, a partire dalla difficile sfida di Europa League domani