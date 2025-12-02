La risposta di Ordine a Cruciani: "Pigliate na pastiglia"

Botta e risposta tra Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico-televisivo e tifoso della Lazio, e Franco Ordine, giornalista che da anni segue come inviato gli sviluppi legati al Milan. Cruciani ha attaccato Ordine nel corso del podcast Number One, sul tema del rigore non assegnato alla Lazio. Puntuale è arrivata la risposta di Ordine tramite Instagram.

Il commento di Giuseppe Cruciani nel corso del podcast: “A me ha fatto incazzare Franco Ordine, il mio amico Franco Ordine. Mi ha fatto diventare una bestia. Dopo un secondo era li a scrivere “Giustamente non concesso il rigore”, ma giustamente che, giustamente cosa? Caro Franco, abbiamo visto assegnare, hai visto assegnare, perchè segui il calcio in maniera continua, hai visto assegnare rigori vergognosi molto peggiori di questo qua”

La risposta di Franco Ordine: "A stretto giro di social rispondo al mio amico Cruciani tiepido simpatizzante laziale che mi ha chiamato in causa per il giudizio tecnico sul rigore non assegnato alla Lazio. Visto che si è “incazzato” di brutto gli ho consigliato una canzone di Carosone PIGLIATE ‘NA PASTIGLIA…"