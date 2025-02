La Roma vince con un rigore a Venezia: decide Dybala

La Roma torna alla vittoria in Serie A. I giallorossi sbancano il "Penzo" e superano il Venezia 1-0 al termine di una partita tutt'altro che semplice. Decide la rete firmata nel secondo tempo, su rigore, da Paulo Dybala alla prima rete del suo 2025. Con questa vittoria la formazione di Ranieri si riporta a -4 dal Milan. Il Venezia, invece, rimane penultimo con 16 punti in classifica e a -4 dal Parma terzultimo che deve ancora scendere in campo.

Il programma della 24^ giornata di Serie A, con relativa programmazione televisiva:

07/02/2025 Venerdì 20.45 Como - Juventus 1-2

08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona - Atalanta 0-5

08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli - Milan 0-2

08/02/2025 Sabato 20.45 Torino - Genoa 1-1

09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia - Roma 0-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari -Parma DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio - Monza DAZN

09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce - Bologna DAZN/SKY

09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli - Udinese DAZN

10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter - Fiorentina DAZN