La rotatoria Kilpin si unisce ai luoghi storici di Milano dedicati ai rossoneri

Come riportato da Milan TV, la rotatoria Kilpin, inaugurata nel giorno dei 120 anni del Milan, va ad aggiungersi ai luoghi storici rossoneri a Milano. In via Sismondi è presente una targa del Milan per i caduti della prima guerra mondiale. Alla Bicocca troviamo via Piero e Alberto Pirelli, a Crescenzago via Angelo Rizzoli. Nel Cimitero Monumentale di Milano è situata la tomba di Herpert Kilpin, mentre nei girardini di via Tesio la scultura del comune di Milano per Cesare Maldini.