La schiettezza di Fonseca piace, il tecnico: "È il mio modo di essere. Fare le cose con serietà"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Sull'apprezzamento dei tifosi per la sua schiettezza:

"È il mio modo di essere nella vita, fare le cose con la massima serietà e onestà. Ma non solo qui in questo momento, ma sempre con tutte le persone che lavorano con me. Ho la consapevolezza che comunque la cosa più importante sono i risultati. Alle persone può piacere il modo di parlare e comunicare, ma tutti vogliono i risultati. E io sono il primo a volere buoni risultati. Anche se per me è più facile comunicare quando ho buoni risultati, così non mi fate domande difficili. Devo avere dei risultati".