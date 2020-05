La Serie A potrebbe far saltare il governo: Conte pronto a decidere in prima persona

Alla fine toccherà al Primo Ministro Giuseppe Conte sciogliere gli ultimi nodi con un atto politico e decidere il destino della ripartenza della Serie A. Spinto da pressioni politiche che arrivano sia dalla maggioranza che dalle opposizioni, il Premier ha capito che solo con un atto forte e ha già confidato alle persone a lui più vicine che una soluzione verrà trovata, magari prendendo spunto dalla Merkel e dalla Germania, che ha studiato con attenzione nel corso di questo weekend di ripresa. Conte vuole evitare il rischio che il calcio possa addirittura decidere le sorti del governo, uno scenario analizzato e preso in considerazione vista l'attenzione globale sul tema in questione. Il capo del governo dovrà anche fare i conti con la FIGC, visto che Gravina spera di poterlo incontrare prima del consiglio di mercoledì che sarà determinante per capire il presente e il futuro del campionato italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport.