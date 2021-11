La Serie A studia una strada per il rinvio. Intanto c'è l'ok per gli stage, occhio ai premi FIFA

L'Italia sta studiando una strada per il rinvio della Serie A per il 20 di marzo, cioè la settimana precedente i playoff mondiali che verranno giocati dall'Italia. Al momento c'è il primo ok per uno stage a gennaio, ma anche Marco Tardelli ha dato la sua benedizione a un eventuale sacrificio da parte dei club, visto che il Mondiale sarebbe troppo importante.

Anche perché la questione volge anche sul piano economico, visto che un'eventuale assenza dalla competizione metterebbe a rischio i premi FIFA per il nostro calcio.