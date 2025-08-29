La situazione di Jashari potrebbe far reintegrare uno tra Bennacer e Adli

L'infortunio di Ardon Jashari è stato un fulmine a ciel sereno e sicuramente il Milan non aveva bisogno di ulteriori problemi alla luce di un mercato lungo ed estenuante, dell'infortunio di Rafael Leao e anche della sconfitta alla prima di campionato in casa con la neopromossa Cremonese. Una brutta botta per il ragazzo, che era appena arrivato dopo una lunga trattativa e con grande motivazione, e per i piani del club che ora deve rivedere le sue strategie per il mercato a centrocampo.

La Gazzetta dello Sport conferma quanto riportato ieri da MilanNews.it su Yunus Musah e il suo futuro: il centrocampista americano era promesso sposo dell'Atalanta, dove si sarebbe dovuto trasferire dopo la gara con il Lecce. Lo stop di Jashari, invece, ha momentaneamente bloccato questa trattativa che, adesso, potrebbe addirittura saltare. Intanto la rosea scrive anche di un'altra possibilità, ovvero quella di reintegrare uno dei due esuberi in mediana, Adli o Bennacer: in tal senso sarebbe il francese ad avere più chance. Questo potrebbe essere ancora più plausibile se negli ultimi giorni non si trovassero acquirenti per cederli.