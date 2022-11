La Spagna ne fa 7 alla Costa Rica e aspetta la Germania nel prossimo match

MilanNews.it

La Spagna mette in chiaro le cose fin dall'esordio infliggendo una durissima sconfitta a un Costa Rica mai in partita e mandando un messaggio alle rivali per il titolo. Non c'è stata partita sin dal primo tempo: 3-0 al 45esimo con le reti di Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres, seguite nella ripresa dalle reti di Ferran Torres, Gavi, Soler C. e da Morata.

In questo momento gli spagnoli sono a +3 sulla Germania e nel prossimo turno affronteranno proprio i tedeschi.