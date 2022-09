La Stampa: "Gravi cori antisemiti in curve Juve e Inter"

MilanNews.it

"Gravi cori antisemiti in curve Juve e Inter": titola così questa mattina La Stampa in merito ad alcuni cori antisemiti che si sono sentiti al Franchi durante Fiorentina-Juventus e a San Siro durante il derby di Milano. I tifosi bianconeri hanno cantato "I viola non sono italiani, ma una massa di ebrei", mentre gli ultrà dell'Inter, prima della stracittadina milanese, hanno intonato il coro "I campioni dell'Italia sono ebrei". Il Milan ha segnalato l'episodio in Procura.