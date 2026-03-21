La storia rossonera attraverso gli album di "Figurine Forever a Milano"

La storia rossonera attraverso gli album di "Figurine Forever a Milano"
Oggi alle 14:00News
di Manuel Del Vecchio

In questo fine settimana andrà in scena la terza edizione di “Figurine Forever a Milano” al Forum di Assago all’interno di Milano Vinile. Oltre 200 tavoli dedicati alla musica e più di 40 per le figurine: un viaggio nel tempo, dagli anni ’50 ai giorni nostri.

Per i tifosi del Milan c’è da perdersi con le iconiche collezioni delle figurine Panini che ripercorrono le storiche stagioni delle varie squadre rossonere negli anni. Figurine e non solo, come dimostra il video del nostro inviato.