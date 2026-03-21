Pedullà critica Leao: "Non lo cambi, ha atteggiamengti sbagliati"

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Alfredo Pedullà, durante Sportitalia Mercato, ha parlato così del Milan e di Rafa Leao: "Leao è così, non lo cambi dalla sera alla mattina e non lo cambi più. Non entro nel discorso tecnico perché le qualità ci sono, ma la scena del camibo a Roma. Ha atteggiamenti sbagliati".

Un po' ce l'aveva con Pulisic, un po' ha evitato l'abbraccio con Allegri. Il Milan deve vincere contro il Torino, se verranno rispettati i pronostici il Milan ha solo un risultato a disposizione. E' una fase della stagione in cui devi portare a casa i punti".