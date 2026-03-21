MN - Dalla Bona punge Leao e gli consiglia di essere come due grandi ex di Milan e Inter

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'ex giocatore rossonero Samuele Dalla Bona. Il centrocampista che in rossonero vinse Champions League e Coppa Italia ci ha espresso la sua opinione sul comportamento di Rafa Leão e la possibile cessione nella prossima finestra di mercato. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Sam, cosa pensi del comportamento irrispettoso di Rafa Leão domenica scorsa al Olimpico?

“Non penso che sia stato un comportamento degno di un giocatore come Leão. Oltre ad essere un grande giocatore dovrebbe essere ogni tanto un esempio con comportamenti migliori come avevano i Maldini, Del Piero, Javier Zanetti… e questa gente qua. Non mi è piaciuto per niente però allo stesso tempo può anche capitare. Il Milan doveva recuperare e lui sicuramente si sente importante e forte. Ma secondo me…”

Ci dica.

“Poteva anche essere un segnale positivo perché voleva continuare a giocare per poter determinare qualcosa di buono.”