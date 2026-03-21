Napoli, Conte: "Straordinari in questi sette mesi di emergenza. Ora la sosta, poi il Milan"

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(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - "Sapevamo dell'importanza dei tre punti prima della sosta. E ho battuto molto in settimana su quanto fosse fondamentale vincere questa gara. Sono contento: consolidiamo la nostra posizione in zona Champions. Siamo stati straordinari in questi sette mesi perché in emergenza siamo sempre stati lì. Ora stanno rientrando i lungodegenti, non ancora in perfetta condizione, ma va già meglio".

Così un soddisfatto Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria dei suoi contro il Cagliari. "Oggi siamo stati bravi a indirizzare la partita - ha proseguito - ma qualitativamente potevamo fare di più. Nella ripresa abbiamo condotto la gara per cercare il raddoppio, ma non siamo stati concreti. Perché poi in questi casi si rischiano mischie e palle lunghe. Bene il clean sheet, ma in fase realizzativa si deve fare sicuramente di più. Ora godiamoci la sosta, poi il Milan". (ANSA).