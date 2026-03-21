Croazia, i convocati per le amichevoli contro Colombia e Brasile. C'è Modric

Croazia, i convocati per le amichevoli contro Colombia e Brasile. C'è ModricMilanNews.it
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Oggi alle 13:35News
di Manuel Del Vecchio

In vista del Mondiale estivo la Croazia nei prossimi giorni affronterà due amichevoli, contro Colombia e Brasile. Il ct Dalic ha diramato la lista dei convocati e ovviamente c’è anche Luka Modric.

PORTIERI: Dominik Livaković (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City), Karlo Letica (Lausanne-Sport)

DIFENSORI: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Monaco),  Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augsburg), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Amburgo), Ivan Smolčić (Como)

CENTROCAMPISTI: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

ATTACCANTI: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo) 