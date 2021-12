La Top 100 di TMW, Leao al 13° posto: il portoghese è diventato grande

Rafael Leao è entrato nella Top 100 di Tuttomercatoweb, classifica stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle del portale, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 10 partite. Di seguito, la posizione del portoghese:

13 - RAFAEL LEAO (Milan) 6,50

Parte forte come un anno fa, ma a differenza della stagione passata è evidente la sua maturazione. È sempre "sul pezzo" e fa davvero dannare i tifosi avversari e non i propri. Al Milan lo hanno aspettato con pazienza e l'attesa inizia ad essere ripagata. È ormai il titolare della squadra e nemmeno in Portogallo sono rimasti indifferenti alla sua esplosione, tanto che Fernando Santos lo ha voluto con sé per le ultime decisive sfide di qualificazione ai Mondiali.