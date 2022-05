La vittoria non nasconde l'ennesimo torto arbitrale: manca un rigore su Leao. Dubbi sul contatto Maleh-Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'entusiasmo dopo il successo contro la Fiorentina è sicuramente alle stelle, ma la vittoria non può e non deve nascondere l'ennesimo torto arbitrale subito dal Milan. Siamo nei minuti di recupero, con i rossoneri in vantaggio e la Fiorentina con tutta la squadra alta per provare a pareggiare la gara. La squadra di Pioli riparte, Leao è lanciato a rete ma arriva Ikone che stende l'esterno portghese in area di rigore: il giocatore viola non prende mai la palla e corre dritto sull'uomo. Pochi dubbi sul contatto, errore grave di Valeri che non vede un penalty solare.



Dubbi anche sulla mancata espulsione di Maleh. Il centrocampista della Fiorentina, già ammonito, sbraccia sula gola di Tonali. Queste le parole di Luca Marelli sull contatto: "Maleh ha rischiato molto in questa circostanza, anche se non è stato volontario. Intervento comunque al limite dell'imprudenza".