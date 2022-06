Lang: "L'anno scorso il club voleva 40 milioni, ora ne vorrà 30. 25 milioni è già una buona cifra"

MilanNews.it

Intervistato a De Morgen, Noa Lang ha parlato così della valutazione che il club ha fatto su di lui: "L'anno scorso il Club voleva per me 40 milioni di euro, pensavo fossero troppi. Non è che siamo arrivati ​​alle semifinali di Champions League, vero. Il club ora vorrà circa 30 milioni, ma 25 milioni secondo me sono già una buona cifra. Poi darò loro 19 milioni di profitto in un anno e mezzo".