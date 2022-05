Lanna, presidente Samp: "Chi vuole vincere deve sudare i 3 punti. Con l'Inter per dimostrare il nostro valore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, è stato intervistato dal Corriere della Sera nella giornata di oggi e ha parlato della prossima sfida a San Siro contro l'Inter che, domenica insieme a Sassuolo-Milan, deciderà il campionato. Il numero uno blucerchiato ha dichiarato: "Siamo consapevoli che la squadra di Inzaghi sia fortissima e in grado di macinare ogni avversario anche in Europa. Detto questo, la Sampdoria ha voglia di dimostrare che nonostante l’annata storta, ha valori importanti. Risultati scontati in questa stagione non ci sono, pensi alla sconfitta dell’Inter a Bologna o al pari del Venezia, già retrocesso, all’Olimpico con la Roma. Chi vuole vincere, deve sudare i tre punti, è il bello di questo campionato".