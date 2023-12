Lautaro non si fida: "Juve rivale principale? Ci sono anche Milan e Napoli"

vedi letture

Lautaro Martinez è il capocannoniere del campionato, con margine, e il vero trascinatore dell'Inter in questa prima parte di stagione. Il centravanti nerazzurro è stato intervistato in esclusiva sui canali di SportMediaset e ha parlato delle sue ambizioni personali e di squadra, senza però dimentaicare le rivali per lo scudetto.

Le parole sulla corsa al titolo di Lautaro Martinez: "Juventus rivale principale in campionato? La strada è ancora lunga, non è neanche finito il girone di andata. Dobbiamo continuare così perché ci sono altre squadre forti come Milan e Napoli".